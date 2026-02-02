「非常に大きなプラス」今永昇太残留は補強と同等の価値！？　米公式が復…

今永昇太 最新情報

2月に入り、まもなくMLBではスプリングトレーニングが始まろうとしている。それに先駆け、米公式サイト『MLB.com』が「今春注目のカブス選手5人」と題して特集。同球団と再契約した32歳の今永昇太投手を注目選手の一人に挙げている。

カブスはオフシーズンに入ると、アレックス・ブレグマン内野手、エドワード・カブレラ投手など複数の選手を獲得してチームを強化。

その一方で今永の去就も騒がれ、一時はチームを離れる可能性もあった。

まず、最初にカブスが3年総額5700万ドル（約88億4000万円）の球団オプションを破棄。

次に今永が2026シーズンに適用できる1500万ドル（約23億3000万円）の選手オプションを行使しなかった。

そのため、今永に複数の移籍先候補が浮上し、別のチームでプレーするとの見方が強まる。

しかし、カブスが提示した2220万ドル（約34億4000万円）のクオリファイング・オファー（QO）を、今永が受け入れたことで、引き続き同球団でプレーすることになった。

今永は昨季終盤に調子を落としたが、今季本来の実力を取り戻すことができれば、カブスにとっては補強と同等の意味を持つ再契約になるかもしれない。

同メディアは「カブスのオフシーズン序盤は、今永を中心に動いていた。

カブスが球団オプションを行使しない決断を下したからだ。

その後は最終的に今永がQOを受諾し、2026年もカブスに残ることになる。

これにより、今永は昨季後半の失速が実力低下ではなく偶発的なものだったことを証明するチャンスを得た。

今永が終盤に苦戦した理由の一つとして考えられるのは（最後の12試合の先発で防御率5.17、プレーオフ2試合で防御率8.10）、ハムストリングの負傷だ。

これが投球フォームに影響を及ぼした可能性がある。

スプリングトレーニングの結果だけで判断するのは難しいが、今永の状態がどのように回復しているのか、また左腕に対してどんなプランが用意されているのかを見極めていくことが重要になるだろう。

もし2024シーズンに近いパフォーマンスを取り戻せれば、それはカブスにとって非常に大きなプラスとなる」と伝えている。

【関連記事】

【了】