“アライバコンビ”の再来？中日期待の若手2人が内野特守参加　臨時コーチ、…















中日ドラゴンズの春季キャンプで2日、田中幹也選手と福永裕基選手が内野特守で鋭い動きを披露し、川﨑宗則臨時コーチ兼選手も若手とともに精力的に守備練習に参加した。











田中選手は一球一球に集中しながら、順手とバックハンドの両方でゴロを繰り返し処理し、基礎的な動きを身体に染み込ませていた。



福永選手も同様に、順手・バックハンドを交えた捕球動作を反復し、ゴロの基本動作を確認していた。



川﨑臨時コーチ兼選手は、田中選手や福永選手と同じ練習に加わり、44歳ながら年齢を感じさせない軽快な動きで中日首脳陣にも存在感を示した。



田中選手と福永選手は、川﨑コーチの存在も刺激にしながら、守備練習を通じて自身の技術向上に集中。中日を代表するOBの荒木雅博、井端弘和の二遊間「アライバ」のような活躍が期待される。



短期間のキャンプながら、若手の競争意識を高めるとともに、チーム全体の士気向上にも貢献している。











【動画】内野守備は俺たちに任せろ！田中幹也と福永裕基の華麗なハンドリングがこれだ！

DAZNベースボール公式Xより













「企業秘密」の特訓



華麗なハンドリングを生み出すべく

田中幹也と福永裕基が内野特守に参加

（川﨑宗則臨時コーチ兼選手も特守に参加）



🌸中日 春季キャンプ



