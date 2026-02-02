「昨季の結果は物足りなかった」菅野智之、まだ次の所属先決まらず！？　…

菅野智之 最新情報

2月に入ったが、過去にボルチモア・オリオールズでプレーしていたフリーエージェント（FA）の中には、次の所属先が決まっていない選手もいる。米メディア『バードウォッチャー』が、それらの選手に言及し、そのうちの一人として36歳の菅野智之投手の名前も挙げている。

菅野は昨オフに読売ジャイアンツからオリオールズへ移ると、ルーキーシーズンながら30試合に先発し10勝10敗、防御率4.64、奪三振106をマーク。

序盤は低い防御率を維持してチームの勝利に貢献していたが、夏場以降は成績が低迷し、シーズン後半へ向けて不調が続いた。

ただ、チームがア・リーグ東地区で最下位に低迷したことを考えると、決して菅野だけに問題があったわけではない。

むしろ不振に陥るチームの中では、それなりの結果を残していたと言えるだろう。

しかし、オフシーズンに入るとオリオールズは菅野と再契約を結ばず、同選手はチームを退団することになった。

同メディアはFA市場に残っている元オリオールズ選手3人として、菅野、アレックス・カッブ投手、アダム・フレイジャー外野手の名前を挙げている。

菅野については「昨シーズン、オリオールズは菅野が投手陣の不調を解消してくれると期待していたが、結果は物足りなかった。

右腕投手の菅野は30試合に先発出場したものの、10勝10敗、防御率4.64という成績に終わっている。

与四球率5.3%と安定した守備を見せたが、奪三振率は15.7%とMLB全体でもワーストレベルだった」と伝えた。

菅野はNPBに戻らずMLBに残留する意思を示しているが、果たしてどの球団と契約を結ぶことになるのだろうか。

