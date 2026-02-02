大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは昨季、相次ぐ投手陣の負傷離脱に苦しみ、厳しいポストシーズンを戦い抜いた。昨季がドジャース1年目だったブレイク・スネル投手も離脱を経験したが、まだ左肩の傷が癒えていない可能性を示唆したようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

スネルは昨季、8月初旬に故障者リスト（IL）から復帰後、9試合に先発登板。ドジャースが2年連続ワールドシリーズ制覇を果たす中で圧倒的な投球を見せ、健康状態を回復したかに見えたが、最近になってプレーオフ期間中にも左肩のトラブルを抱えながら投球していたことを明かした。

そこで今オフ、スネルは痛む左肩のための多くの理学療法を実施したという。その結果、手術が不要となるほど効果を感じているようだ。

しかし、この影響でオフシーズンの投球プログラムが遅れ、開幕戦での登板に間に合うかどうか疑問が生じているという。大谷翔平選手や山本由伸投手がいるとはいえ、スネルが開幕に間に合わないのは痛手となるだろう。

状態が心配されるスネルは自身について「昨年は証明すべきことが多すぎて、どうしてもスプリングトレーニングに間に合わせようと無理をしてしまった。今年は少し調整のペースを落とす。もう少し賢くやるつもりだ」と言及した。

