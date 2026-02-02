乃木坂46賀喜遥香「デビュー日に皆さんと過ごせるのがすごくうれしい！」有明アリーナで開催されるライブへの意気込みを語る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。1月29日（木）の放送では、有明アリーナ（東京都）でおこなわれるライブ「Coupling Collection 2022-2025」（2月20日（金）、21日（土）開催）、「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」（2月22日（日）、23日（月・祝）開催）について語りました。

◆4日連続でライブを開催！

賀喜：2月20日と21日に「Coupling Collection 2022-2025」というライブを開催させていただきます！ こちらは29枚目シングル「Actually...」から最新シングル「ビリヤニ」までの楽曲のうち、1月14日にリリースされた5枚目のアルバム『My respect』に収録されなかったアンダー曲だったり、ユニット曲を中心に編成した珍しいライブになるので、また新しい乃木坂46を見ていただけるんじゃないかなと思っています！

さらに、この次の日の2月22日、23日は、アルバムのリリースを記念したライブ「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」が開催されます！ こちらは『My respect』に収録されている曲を中心にやらせていただくんですけど、どちらも有明アリーナでおこなうので、参加予定の方は一緒に楽しみましょう！

しかも、このライブの初日は乃木坂46のデビュー日なんですよ！ 2012年2月22日にデビューしたので、毎年この22日に「ワーイ！ おめでとう！」って言ってお祝いするんですけど、今年はファンの皆さんと過ごせるのがすごくうれしいので、みんなで盛大にお祝いできたらと思います！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info