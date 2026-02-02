デュッセルドルフ（ドイツ2部）に所属する日本代表MF田中聡は、1日に行われたパーダーボルン戦のマン・オブ・ザ・マッチ（MOM）に選出された。加えて、ドイツ誌『キッカー』の今節のベストイレブンにも選ばれている。

現在23歳の田中聡は、湘南ベルマーレでJリーグデビューを飾ると、2022年夏にコルトレイク（ベルギー）に1年間の期限付き移籍を果たす。その後、湘南に復帰しサンフレッチェ広島を経て、今冬に2度目の欧州挑戦となるデュッセルドルフへの完全移籍が発表された。

加入後、即座にスタメンの座を掴んだ田中は、新天地3試合目となったパダーボルン戦でも中盤の一角として出場。1－1で迎えた83分には、MFアペルカンプ真大とのワンツーから、エリア内に侵入しFWセドリック・イッテンにラストパス。セドリックは右足を振り抜き、逆転ゴールを決め切った。

フル出場を果たした田中は、4位パーダーボルン撃破に貢献すると、この試合のMOMに。さらに『キッカー』は、1アシストの活躍を見せた田中に対して「1.5点」の高評価を与え、今節のベストイレブン入りを伝えた。（キッカーの採点は1から6まで。1が最高評価で6が最低評価）

2.ブンデスリーガで13位に浮上したデュッセルドルフは次戦、8日にFW福田師王が所属するカールスルーエと対戦する。

【動画】田中聡が移籍後初アシストを記録！



