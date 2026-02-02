【心理テスト】あなた「損」してない？ 実は「無意識に背負っている役割」がわかる!?「見えない役割」診断

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「鳥」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）公園のベンチで休憩中のあなた。すると突然、左肩に鳥が乗っかってきました。あなたは驚いて振り向きましたが、そこにはどんな鳥がいましたか？次の中から近いものを1つ選んでください。1．小さなスズメ2．真っ白なハト3．カラフルなインコ4．大きなカラスこの心理テストでわかることは、あなたの「引き受けがちな役割」です。「左肩」は「人から担っていること」を示しています。ここで飛んできた鳥は、頼まれてもいないのに引き受けてしまう、あなたの「見えない役割」を表しているのです。「スズメ」は「愛情」の象徴。あなたは見返りを求めず、誰かのために動いてしまうタイプ。困っている人を放っておけず、気づけば雑用や地味な作業を引き受けていませんか。たまには人におまかせして、自分も労ってあげましょう。「ハト」はもちろん「平和」を表しています。あなたは場の空気が悪くなると、つい間に入って「まあまあ」と抑えるタイプ。平和を保とうとすることは素晴らしいですが、自分の意見を我慢しすぎていませんか？ 時には自分の気持ちも大切にして。「インコ」は「おしゃべり」を意味しています。あなたは暗く沈んだ雰囲気を、明るくしようと立ち回ることが多いタイプ。みんながあなたに助けられていますが、無理に盛り上げなくて大丈夫な時も。静かに過ごす時間は、周りにも自分にも必要なのです。「カラス」は「忠告」などを示しています。あなたはトラブルや困りごとがあると、つい解決策を提案しがちなタイプ。的確な忠告や現実的なアドバイスで、周囲の問題を解決する役割を担っています。ただ、厳しいことを聞きたくない時もあるので、臨機応変に。いつの間にか、やらなくていい役割をやっていませんか。時には、手放しも大切です。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/