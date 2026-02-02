2026年2月の運勢★生年月日でわかる今月の運勢占い★タロット×数秘術で占うあなたの運命は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする2026年2月の運勢。TOKYO FM＋では、今日の運勢や今週・今月の運勢、血液型占い、心理テストなど、毎日を彩る占いコンテンツを多数配信中です。本記事では「タロット占い×数秘術」を組み合わせて詳しく読み解きます。今回は、生年月日から導き出される「バースデー・ナンバー」を用いて、あなたの運勢や運命を変えるヒントを見ていきましょう。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・夏目みやび（なつめ・みやび）さん）数秘術でのバースデー・ナンバーは、厳密には「誕生日の日にちだけ」を指します。この占いでは便宜上、月日を足したものをバースデー・ナンバーと呼んでいます。誕生日の月と日を足して、1桁になるまで足し続けてください。（例）8月16日の場合：8＋1＋6＝15、1＋5＝6よって、8月16日生まれの人のバースデー・ナンバーは「6」になります。それでは、バースデー・ナンバーごとの運勢を見ていきましょう。これまでのおこないを振り返るなど、過去の自分から気づきや学びが得られる月。現状上手くいっていないことがあれば、過去をきちんと精算してみましょう。流れが変わるのを感じられると、再び情熱が戻ってくるようです。アクティブに活動できるタイミング。信念や情熱があなたのエネルギー源になるようです。できなかったことができるようになれば、さらに自信もついてくることでしょう。独立心が強くなっているので、何かから離れる・卒業をしていく場合がありそう。今の自分にとって必要なものは何か冷静に判断するようにしましょう。見て見ぬふりをしてしまうと、後から問題になってしまう場合も。また、怠けたい気持ちを断ち切るためにも生活習慣を見直すと良いでしょう。精神面が鍛えられて、直感も働くようです。タイミングを逃さないためにも、今やった方が良いと思うことを優先すると良いでしょう。不要なものは手放し、固執しないことも大事. 人付き合いも、情に流されすぎないようにしましょう。実力を発揮できるような場はあるけれど、何だか面白くなかったり、ついつい愚痴を言ったりしてしまうかも。信頼できる人に自分の想いを話すなど、内面の整理をしていくと良いでしょう。難しい問題などをクリアし、ようやく落ち着いて物事に取り組めるようです。今持っている軸を大事にしながらも、次の一手を考えてみると良いかも。あなたが内面に秘めている情熱を忘れないようにすれば成功への近道に。努力が認められ、自信もついてくるようです。人前で成果を発表するような機会も訪れそう。恋愛面では、面倒見の良い異性との出会いがあるかも。その人から吸収できることがたくさんありそうです。不安な気持ちがあるとそれに引きずられて、曖昧な態度をとってしまいそう。今は物事がスムーズに進まない時期かもしれませんが、周りの人たちと協力しながらできることをおこなっていくと良いでしょう。コミュニケーションを大切にしてみてください。すぐに結果は出ないかもしれませんが、今は新しい季節を迎える前の準備や計画を練るようにしていきましょう。焦るような気持ちが強くなってきたら、現状できていることなどを把握し、さらに磨きをかけていくと良いでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/