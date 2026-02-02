【春季キャンプ】巨人の新主将がファンサービス　お子様を抱っこする微笑…















読売ジャイアンツの岸田行倫捕手が1日、春季キャンプ初日の練習後に、訪れた子どもたちへのファンサービスを行う姿が見られた。











球春到来し、春季キャンプでフィールドを駆け回る選手たち。練習後の外野付近には、使用された硬式球が勲章のように残る。



ひとつひとつ丁寧にボールを拾い集めるのは背番号「5」、門脇誠内野手だ。集められたボールがたっぷり詰まったカゴを持つのは、今季の新キャプテンに就任した岸田である。



そんな中で岸田は、ボール拾いを見守っていたお子様を両手に寄せると、そのまま抱っこ。ご家族との記念撮影にも快く応じていた。



岸田は昨季、88試合に出場していずれもキャリアハイとなる打率.293、8本塁打、39打点をマーク。盗塁阻止率.419はリーグ2位と、攻守に存在感を発揮した。



今季はキャプテンとして、投手陣のみならずチーム全体を引っ張る立場となる。ライバルである甲斐拓也捕手もこのまま黙ってはいないだろう。



岸田が名実ともにチームの核となる捕手となった時、巨人の逆襲が現実味を帯びそうだ。





















【動画】岸田、お子様を抱っこするシーンがこちら



⚾️DAZNベースボールのXより















子供達と球拾い



新キャプテン岸田行倫は

お子様を抱っこしてファンサービス



🌸巨人春季キャンプ

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【了】