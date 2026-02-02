「一定の価値がある」ドジャース、実績乏しい投手を補強した背景は！？　…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間2日、昨季韓国・KBOでプレーしたコール・アービン投手とマイナー契約を結んだと複数メディアが伝えた。メジャーでは目立った実績はない同投手を獲得したのはなぜか、米メディア『スポーツイラストレイテッド』が言及している。

現在32歳のアービンは、メジャーデビューした2019年から2024年にかけフィラデルフィア・フィリーズ（2019-2020）、オークランド・アスレチックス（2021-2022、現アスレチックス）、ボルチモア・オリオールズ（2023-2024）、ミネソタ・ツインズ（2024）でプレー。昨季はKBOの斗山ベアーズに所属した。

同メディアは「アービンは2024年オフ、斗山と1年100万ドルの契約を結んだ。同チームでは先発としてのみ起用され、28登板、8勝12敗、防御率4.48といった数字を残した。メジャーでは過去6シーズンを過ごし、134登板、28勝40敗、防御率4.54といった通算成績をマークしている」と言及。

続けて、「メジャーでの全体的な苦戦や、KBOでの1シーズンだけの実績を踏まえても、彼は複数の役割をこなせる経験豊富な投手として一定の価値がある。大谷をはじめとした投手陣は、先発登板の間に最低でも5日間の休養が必要になると見られる。そのため、ドジャースはシーズンを通して、状況に応じて起用できる追加の選択肢が必要な場面が出てくるだろう。彼は3Aで開幕を迎える見込みだが、スポット先発として昇格候補の一人になると考えられる」と記している。

