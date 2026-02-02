ライプツィヒは2日、ブライトンからU－21ドイツ代表MFブラヤン・グルダを今シーズン終了までの期限付き移籍で獲得したことを発表した。背番号は「10」を着用し、ドイツメディア『スカイ』によると買い取りオプションは付帯しないという。

2004年5月31日生まれのグルダは現在21歳。マインツの下部組織出身で2023年1月にトップチームデビューを飾ると、2024年夏の移籍市場でプレミアリーグのブライトンへ完全移籍を果たした。右ウイングやトップ下を主戦場とし、ブライトンでは通算45試合出場4ゴール8アシストを記録している。

グルダはライプツィヒ加入に際し、クラブの公式サイトを通じて以下のようにコメントを残した。

「冬の市場で移籍が可能だとわかった時、ライプツィヒに加入したいと思っていた。ライプツィヒはドイツのトップクラブであり、スタイルは僕に合っていると思う。ライプツィヒとは、これまで定期的に連絡を取り合っていた。それはクラブの首脳陣が僕を信頼し、チームに加わることを望んでいたからだと思う。だからこそ、ここに来ることができてうれしい」

「今は最高のコンディションだし、代表やブンデスリーガでともにプレーした知り合いも多くいる。ライプツィヒがヨーロッパの舞台に返り咲くために貢献したい。もちろん、ブライトンの今シーズンの成功も祈っているよ」