今日の運勢は？ ★2026年2月3日（火）12星座占いランキング！ 第1位は射手座（いて座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年2月3日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）2月3日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？一人で抱え込まず誰かと気持ちや考えを分かち合うことで流れが整いやすくなって行くでしょう。今は完璧を目指すよりも途中の過程を大切にすることに意識を注いでみてください。協力や対話の中からあなたに必要なヒントが自然と見えてくるでしょう。自分の時間やペースを大切にすることで心の豊かさが育っていく流れになりそうです。今までの自分を信じて今の自分が積み重ねてきたものに目を向けることで成功に近づいて行きそうです。自分を満たす事で次の幸運につながっていくでしょう。変化を前にした迷いやためらいが生じる可能性があるかもしれません。無理に終わらせたり決断しようとしなくても、今のあなたに必要な準備は内側で進んでいます。気持ちが追いつくまで立ち止まることで自然と納得できる方向が見えてきそうです。迷いに寄り添ってみると良さそうです。無理に前を向こうとせず今の感情をそのまま認めることで心が少しずつほどけていきそうです。立ち止まる時間の中で本当に大切にしたいものが静かに見えてくるでしょう。自分の思いに耳を傾けてみるタイミングです。今は無理に動かそうとせず準備や見直しを大切にすることで流れが整いやすくなりそうです。焦りを手放し自分の内側に戻ることで本来の可能性が少しずつ開いていくでしょう。小さな好奇心や「やってみたい」という気持ちを大切にすると良いでしょう。大きな結果を求めず心が少し動いたことに素直になることで日常に新しい風が入りやすくなりそうです。内側のエネルギーを温めると次の可能性へ自然につながっていくでしょう。自分の気持ちに素直になってみると良いでしょう。無理に前向きになろうとせず今の感情をそのまま受け止めることで心が落ち着きやすくなりそうです。自分に優しくする時間が感受性を整え必要なご縁や出来事を自然と引き寄せていくでしょう。これからの選択肢を前に立ち止まり自分の本音を確かめたくなるかもしれません。すぐに決めなくても大丈夫で今感じている違和感や期待を丁寧に見つめることで進みたい方向が自然と浮かび上がってきそうです。心がストレスを感じやすい時期です。無理に前向きになろうとせず今の気持ちをそのまま認めることで心の緊張が緩みやすくなりそうです。小さな安心や落ち着きを大切にするほど本来の輝きが自然と戻ってきて次の流れにつながっていくでしょう。今は刺激を追い求めるより身近にある安心や小さな喜びを丁寧に受け取ることで気持ちが整いやすくなりそうです。視点を少し変えるだけで見過ごしていたご縁や可能性が静かに浮かび上がり次の流れへと自然につながっていくでしょう。自分の歩みを静かに見直す必要がありそうです。思うように進んでいないと感じても努力が無意味だったわけではなく内側では確かに積み重なっています。自分が大切にしたい感覚に戻ることで心が落ち着き次の流れが自然と整っていくでしょう。人との距離感や居場所について見直す時です。無理に合わせたり気を使いすぎなくても今のあなたに合う関係は自然と残っていきます。一人の時間を大切にすることで気持ちが整い本当に心地よいつながりが少しずつ戻ってくる流れが生まれそうです。思考が澄み本音を見極めやすくなっていくでしょう。迷いがあっても今感じている違和感や気づきを言葉にしてみることで心の中が整理されやすくなりそうです。はっきりさせようと力まなくても大丈夫で正直な視点を大切にするほど必要な答えが自然と浮かび上がり次の一歩につながっていくでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボウルヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/