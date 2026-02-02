DeNA春季キャンプで微笑ましい一幕　新外国人ヒュンメル、相川監督とキャ…

















横浜DeNAベイスターズのクーパー・ヒュンメル外野手が、春季キャンプで相川亮二監督とキャッチボールする場面があった。終了後にはお辞儀で礼をするなど、チームに溶け込んでいる。











ヒュンメルはアメリカ合衆国出身の31歳。175㎝、89㎏、右投げ両打の外野手だ。



2022年にメジャーデビューし、同年は66試合出場で打率.176、3本塁打、17打点、4盗塁を記録。メジャー通算4シーズンで119試合出場、打率.163、6本塁打、24打点、7盗塁の数字を残し、今季DeNAに加入した。



そんなヒュンメルが初の春季キャンプでキャッチボールをする相手は、何と背番号「81」。キャッチャーミットを片手に軽快に動く、相川亮二新監督だった。



キャッチボールが終わるとヒュンメルは、相川監督とグータッチ。その後に日本選手のようなお辞儀を披露した。



入団会見ではかつて幼少時代に日本に滞在し、リトルリーグにも所属していたことを話したヒュンメル。早くも順応し、“日本流”で新指揮官に敬意を表した。













