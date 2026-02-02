













横浜DeNAベイスターズから埼玉西武ライオンズへ移籍した桑原将志選手が、2日の春季キャンプで行われた外野特守で躍動感あふれるプレーを見せた。











新天地でも初日からエンジン全開の姿勢を見せ、キャンプ全体の空気を一気に活気づけている。



桑原選手は長年プロ野球界で実績を重ねてきたベテラン外野手。昨季は106試合に出場し、打率.284、6本塁打、27打点と安定した成績を残した。2024年の日本シリーズではMVPにも輝いた実績があり、勝負強さと経験豊富なプレーでチームを支えてきた背景がある。



この春季キャンプでは、桑原選手が外野守備の特守に取り組む姿が確認されている。打球への反応、グラブさばき、走塁時の機敏な動きは、ファンやチーム関係者の視線を一気に集める迫力があった。ベテランらしい無駄のない動きが随所に光った。



この日は周囲の若手外野手にも声をかけつつ、全体を盛り上げるような姿勢も随所に見られ、チームの雰囲気作りにも一役買っている印象だ。



チームとしても、桑原選手の加入は単なる戦力補強以上の意味を持つ。西武は外野手層が厚く、若手選手とのレギュラー争いも例年以上に激しい状況だが、そのなかで桑原選手の経験と冷静なリーダーシップは大きな武器になると期待されている。



複数ポジションをこなしてきた柔軟性もあり、監督・首脳陣の幅広い起用が想像されている。



実際、キャンプ序盤での特守練習の動きは、勝利への強い意志を感じさせる。新しいユニフォームに身を包んだ桑原選手の全力プレーは、チームメイトにも好影響を与え、これから迎えるシーズンへ向けた気合がビシビシと伝わってくる。



まさに「DeNAのガッツマン」から「西武のガッツマン」として勝ちにこだわる男の姿がそこにはあった。











【動画】見事な身のこなし！桑原将志、ガッツあふれるスライディングキャッチがこれだ！

DAZNベースボール公式Xより













もう既に暖かい気が...



早速見せた熱いガッツ

新加入・桑原将志が外野特守



🌸西武 春季キャンプ



DAZNならキャンプ・オープン戦も！

今なら初月無料キャンペーン実施中

4/19(日)まで⏩

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【了】