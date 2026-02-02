大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ブレイク・スネル投手が加入2年目のシーズンを迎える。昨季は故障の影響もあり思うような成績は残せなかったが、チームは同じ轍を踏まないように慎重に調整させる意向のようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

昨季のスネルは開幕直後の4月上旬、左肩の炎症を理由に故障者リスト（IL）入り。そこから8月上旬まで離脱期間が延びたこともあり、レギュラーシーズンは11登板、5勝4敗、防御率2.35といった数字にとどまった。

同メディアは「スネルは最近、ワールドシリーズ（WS）終盤に腕の疲労を感じていたことを認めている。そのため、チームは33歳の彼に対し、今春は忍耐強くプレーする計画を立てている」と言及。

続けて、「調子はいいよ。ただ、もう少しペースを落としてやるつもりだ。昨年は証明したいことが山ほどあって、エキサイトしすぎてしまったんだ。春まで頑張って、春を乗り切るために全力を尽くしていた。でも今年は少しペースを落として、徐々に調子を上げていこうと思う。その点では少し賢くなっているけど、それでも良い感触はあるよ」という本人のコメントを伝えている。

【関連記事】

【了】