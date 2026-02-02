













MLBが日本時間の1日、公式Xを更新。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平の愛犬「デコピン」が、自らが主人公として描かれた絵本を前に座り、愛らしくこちらを見つめる写真を公開した。











投稿には、「Decoy is very excited for his first starring literary role （デコイは初の主演に大興奮）」記され、絵本の前にお座りするデコピンの姿が添えられている。



その絵本とは、大谷が企画・制作に携わった『Decoy Saves Opening Day（邦題：デコピンのとくべつないちにち）』（ポプラ社）。メジャーリーグの開幕戦での始球式において、デコピンが奮闘する物語となっている。



投稿の写真に映っているのは英語版だが、日本語版も発売が決まっており、野球好きの子どもたちや動物好きにもぴったりだろう。



チームを2年連続となるワールドチャンピオンに導き、3年連続4度目となるリーグMVPに輝いた昨季の大谷。今シーズンはどんなドラマが待っているだろうか。











【投稿】愛らしい視線...デコピンのお座りショットがこちら！

MLBの公式Xより



[sp_ad]











Decoy is very excited for his first starring literary role 😂

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】