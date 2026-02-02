2026年2月の運勢「血液型×タロット占い」A型・B型・O型・AB型の運気と開運のヒントを伝授

2026年2月、あなたの運勢はどう動くのでしょうか？ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年2月の運勢占い。TOKYO FM＋では、2026年の運勢、今日の運勢、今週の運勢、今月の運勢、心理テストなどを配信しています。本記事では、東京・池袋占い館セレーネ所属の人気占い師・草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが、血液型とタロットカードを組み合わせた占術で2月の運気を占った解説。恋愛、仕事、人間関係において、今月をより良く過ごすための具体的なアドバイスを血液型別にお伝えします。完璧主義を手放す月です。白黒はっきりつけようとせず、グレーゾーンを許容する柔軟さが運気アップの鍵となります。相手の言い分に耳を傾け、自分の正しさを押し通さないことで、人間関係が円滑に進むでしょう。判断を急がず、曖昧なまま保留する勇気も大切です。今月のテーマは「視点を変えること」です。焦って行動するよりも、あえて立ち止まり、状況を俯瞰する時間を持つと良いでしょう。いつもとは違う角度から物事を見ることで、新しい解決策が見えてきます。自分の意見を通すよりも、相手の立場で考えることで信頼関係が深まります。停滞ではなく、次に進むための準備期間です。現状維持に陥りやすい時期です。「これで十分」と思い込んでしまうと、新しい可能性に気づきにくくなります。人からの誘いや提案を「面倒だ」と切り捨てず、まずは話を聞いてみることが大切です。小さなことでも新しい挑戦をすると、運気は徐々に上向いていくでしょう。今月は感情のコントロールが課題となります。優しさが裏目に出て、相手に依存されたり、自分の本音を抑え込んだりして、ストレスをため込みやすい傾向があります。無理なときは、はっきり断る勇気を持ちましょう。人の感情に振り回されず、自分の心を守ることを最優先に。情に流されず、冷静な判断を心がけることが大切です。監修者プロフィール:草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手掛けています。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多数。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/