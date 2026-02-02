大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは1月末、ミゲル・ロハス内野手が３月に予定されるWBCの出場を辞退した。過去の負傷歴や年齢などにより保険が下りなかったことが原因というが、本人は納得できないと不満をあらわにしているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

現在36歳のロハスは今季限りでの現役引退を表明しているため、2026年大会は出場のラストチャンスとなる。加えて、前回の2023年大会はチーム事情で辞退を余儀なくされたこともあり、本人は出場を熱望していた。

同メディアは「ロハスは保険の問題により、WBCへの参加が阻まれたことに不満を表明した。彼は土曜日のファンイベントで『日本や米国でそんなことは起きないと思う。誰かや何かを攻撃したいわけじゃない。でも、もし自分がまだドジャースで、メジャーリーグでプレーできるなら、なぜ自分の母国であるベネズエラを代表してプレーしないんだ？』と語った」と伝えている。

今回のWBCでは、ロハス以外にも保険適用外とされた選手が続出。これを理由に、プエルトリコ代表が大会のボイコットを示唆する事態にも発展しているが、今後も難しい状況が続きそうだ。

