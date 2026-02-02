クリスタル・パレスが、ウルヴァーハンプトンに所属するノルウェー代表FWヨルゲン・ストランド・ラーセンの獲得で合意したようだ。1日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

すでに先週にはクリスタル・パレスがストランド・ラーセンを5000万ポンド（約106億円）の移籍金で獲得することでウルヴァーハンプトンとクラブ間で基本合意に至ったことが報道。残されたのはクリスタル・パレス側が書面によるオファーを提出することだけで、そのオファーが交渉で提示された金額であれば、ウルヴァーハンプトンが受け入れる流れとなっていた。

しかし、クリスタル・パレスが突如として契約を破棄する意向を示したことで、正式なオファーが提示されず、移籍は頓挫する可能性が浮上していた。なお、クリスタル・パレスがオファーを取りやめたのは、選手への懸念ではなく、移籍にかかる総費用への懸念が理由とされている。

移籍の行方には注目が集まっていたが、フランス代表FWジャン・フィリップ・マテタの移籍も迫っていることから、今回の報道によると、クリスタル・パレスは当初の口頭オファーよりも低い、4300万ポンド（約91億円）に500万ポンド（約11億円）のボーナスが付随するオファーを提示し、ウルヴァーハンプトンがこれを受け入れたことが伝えられている。

これに伴い、すでにミランに移籍することで基本合意に達していたものの、代役を確保できていないことから、マテタのミラノ渡航に許可を出していなかったクリスタル・パレスだが、メディカルチェックを受けることとともに同選手の渡航を許可した模様で、自身のSNSで不満を示していたマテタのミラン移籍の発表も時間の問題となっているようだ。