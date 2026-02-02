













中日春季キャンプに福岡ソフトバンクホークス・シアトル・マリナーズ、トロント・ブルージェイズなどで活躍し、現在のBCリーグ栃木に所属する川崎宗則選手が2日、臨時コーチとして合流した。











現役選手としてプレーを続けながら、期間限定でチームに帯同する形となり、グラウンドには独特の活気が生まれている。



この日は若手と同じメニューに入り、現役選手としての姿勢を前面に出した。内野の守備練習では軽快なステップと素早い反応を見せ、ノックを受けながら一球一球に集中する姿が印象的だった。



プレーの合間には自ら声を掛け、打球への入り方や体の使い方などを身ぶりを交えて丁寧に伝え、実戦感覚を重視した助言を送った。



川崎選手は指導役に徹するだけでなく、自ら動いて見せることで意図を伝えるスタイルを貫いており、その姿勢が若手選手にとって大きな刺激となっている。



練習中には持ち前の明るさで場を和ませる場面もあった一方、守備に入ると表情を引き締め、プレーへの向き合い方を背中で示していた。



今回の合流は短期間ながら、技術面に加え、準備や意識の持ち方といったプロとしての姿勢を直接学べる貴重な機会となっている。



豊富な経験を持つ川崎選手の存在は、春季キャンプの競争ムードを高めるとともに、若手の成長を後押しする存在として注目を集めている。











【動画】チェスト！野球界の元気印、川崎宗則の魂のこもった指導がこれだ！

