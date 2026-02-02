アル・イテハドに所属する元フランス代表FWカリム・ベンゼマに電撃移籍の可能性が浮上しているようだ。2月1日、スペイン紙『アス』が伝えている。

14年間在籍したレアル・マドリードで5度のチャンピオンズリーグ（CL）制覇を含む合計25個のタイトルを獲得し、世界最高のサッカー選手に贈られるバロンドールも受賞したベンゼマは2023年夏からアル・イテハドでプレー。ここまで公式戦通算83試合出場54ゴール17アシストという成績を残し、昨シーズンはサウジ・プロフェッショナルリーグを制覇した。

そんなベンゼマだが、アル・イテハドでの将来は不透明な状況になっているという。現行契約満了が6月末に迫る中、アル・イテハドは新契約を提示したものの、意見の相違から合意に至らなかった模様。ベンゼマの心は今冬での退団に傾いており、移籍に向けた準備を進めているようだ。

新天地の有力候補として浮上しているのが、サウジ・プロフェッショナルリーグの“ライバル”であるアル・ヒラル。報道によると、同クラブはブラジル人FWマルコス・レオナルドのアトレティコ・マドリード移籍が濃厚となったことから、今冬のストライカー補強に乗り出したとのこと。ベンゼマ獲得に向けて、すでにアル・イテハドにオファーを提示しており、クラブ間交渉は順調に進んでいるという。

アル・ヒラルにはモロッコ代表GKヤシヌ・ブヌやセネガル代表DFカリドゥ・クリバリ、フランス代表DFテオ・エルナンデス、ウルグアイ代表FWダルウィン・ヌニェスらが在籍しており、今シーズンからはシモーネ・インザーギ監督が指揮を執っている。果たして、国内の覇権を争うライバルクラブから一線級のストライカーを獲得することになるのだろうか。