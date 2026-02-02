日米通算165勝の大物右腕が楽天で本格始動　SNSでキャンプイン報告「2026…















今季から東北楽天ゴールデンイーグルスに加入した前田健太投手は1日、自身のInstagramを更新。2026年シーズンへ向けた沖縄・金武町での春季キャンプに合流し、国内復帰後の新たなスタートを報告した。



調整を進めていた前田投手は、2月1日のキャンプ初日、ブルペンに最初に姿を見せ、自らの投球準備を体現する形で本格的な調整へ移行した。











沖縄の温かな空を背景に、時折笑顔を見せながらキャッチボールや投球練習を行い、仲間とのコミュニケーションにも笑顔があふれた。



キャンプ初日に訪れたブルペンでは、午前11時11分という“ゾロ目”のタイミングで最初にマウンドに立ち、背番号18にちなんだ18球を投じた。直球と変化球を交えた内容には、静かな意志が感じられ、久々の日本球界復帰後の好スタートをアピールする形となった。



投球後にはチームメートの動きを見守る姿や、練習後にファンに即席でサインをする光景も見られ、チームの一員としての存在感が早くも際立った。



球場では、前田投手が着用していたイーグルスの公式キャップに描かれた「イヌワシ」の文字が目を引き、楽天市場で購入したというそのグッズを身に着けた様子が報じられた。



新たな環境への適応と、仲間との結びつきを大切にしながら、前田投手はチームメイトと自然な交流を重ねていると伝えられており、笑顔で談笑する場面も見受けられた。



今回の春季キャンプは、プロ野球界全体が一斉に沖縄や宮崎などで始動した“球春到来”の日であり、前田投手はその象徴的な存在として注目を集めている。



国内復帰後の最初のシーズンとなる2026年、昨季までの経験と積み重ねた実績を糧に、先発ローテーションの柱としての役割を見据えながら調整を続けていくことが期待される。









前田健太公式インスタグラムより



