2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。１月26日に10名の「侍ジャパン」新メンバーが発表され、残るメンバーはあと１人となりました。小・中学野球の保護者、指導者向けメディアであるヤキュイクでは、出場メンバー29名（2/2時点）の小学生時代の所属チーム、中学生時代の所属チーム、12球団ジュニア選出歴の有無を調べてみました。

小学生時代は軟式野球をやっていた選手が25人（86.2%）、硬式野球をやっていたのが３人（10.3%）。ちなみに源田壮亮選手（西武）は唯一ソフトボールをやっていました。

中学時代は一転して、硬式野球をやっていた選手が21人（72.4%）。内訳はシニア：11人、ボーイズ８人、ポニー２人。ただ、軟式野球出身も８人おり、人数はボーイズ出身者と同じ。これまでも中学軟式出身のピッチャーは多い傾向にありましたが、今回のメンバーでは４人の野手（坂本誠志郎選手（阪神）、中村悠平選手（ヤクルト）、佐藤輝明選手（阪神）、近藤健介選手（ソフトバンク））にも中学軟式出身がいました。

小学生時代の「12球団ジュニア」に選ばれていた選手は４人（13.8％）。この割合が高いのか低いのか分かりませんが、小学生時代からずっとトップレベルを維持して「侍ジャパン」メンバーに名を連ねる松井裕樹投手（パドレス）、髙橋宏斗投手（中日）、佐藤輝明選手（阪神）、近藤健介選手（ソフトバンク）は凄いという他ありませんね。

2026WBC「侍ジャパン」メンバーの小・中時代所属チーム

【選手名／所属／小学生時代所属チーム／12球団ジュニア／中学時代所属チーム】

＜投手＞

■松井裕樹（パドレス）／元石川サンダーボルト（軟式）／★横浜DeNAベイスターズジュニア（2007）／青葉緑東リトルシニア

■宮城大弥（オリックス）／志真志ドラゴンズ（軟式）／ー／宜野湾ポニー

■伊藤大海（日本ハム）／鹿部クラップーズ（軟式）／ー／函館東リトルシニア

■大勢（巨人）八千代少年野球クラブ（軟式）／ー／氷上ボーイズ

■大谷翔平（ドジャース）／水沢リトル（硬式）／ー／一関リトルシニア

■菊池雄星（エンゼルス）／見前タイガース（軟式）／ー／盛岡東リトルシニア

■山本由伸（ドジャース）／伊部パワフルズ（軟式）／ー／東岡山ボーイズ

■菅野智之（オリオールズ（FA））／東林ファルコンズ（軟式）／ー／相模原市立新町中（軟式）

■種市篤暉（ロッテ）／三沢小ジャイアンツ（軟式）／ー／三沢市立第二中（軟式）

■髙橋宏斗（中日）／三郷ファイターズ（軟式）／★中日ドラゴンズジュニア（2014)／豊田リトルシニア

■曽谷龍平（オリックス）／斑鳩少年野球部（軟式）／ー／志貴ボーイズ

■北山亘基（日本ハム）／京北ファースト少年野球クラブ（軟式）／ー／京都市立周山中（軟式）

■平良海馬（西武）／真喜良サンウェーブ（軟式）／ー／八重山ポニー

■松本裕樹（ソフトバンク）／南瀬谷ライオンズ（軟式）／ー／横浜瀬谷ボーイズ

■石井大智（阪神）／旭川野球スポーツ少年団（軟式）／ー／秋田市立秋田東中（軟式）

＜捕手＞

■若月健矢（オリックス）／大桑ジャイアンツ（軟式）／ー／加須リトルシニア

■坂本誠志郎（阪神）／養父カープ（軟式）／ー／養父市立養父中（軟式）

■中村悠平（ヤクルト）／下庄ファイターズ（軟式）／ー／大野市立陽明中（軟式）

＜内野＞

■牧秀悟（DeNA）／キングアニマルズ（軟式）／ー／長野若穂リトルシニア

■小園海斗（広島）／宝塚リトル（硬式）／ー／枚方ボーイズ

■牧原大成（ソフトバンク）／山本スカイヤーズ（軟式）／ー／ポニー久留米ボーイズ

■源田壮亮（西武）／明野西少年ソフトボール（ソフトボール）／ー／大分明野ボーイズ

■佐藤輝明（阪神）／甲東ブルーサンダース（軟式）／★阪神タイガースジュニア（2010)／西宮市立甲陵中（軟式）

■岡本和真（ブルージェイズ）／カインド（軟式）／ー／橿原磯城リトルシニア

■村上宗隆（ホワイトソックス）／託麻南小野球クラブ（軟式）／ー／熊本東リトルシニア

＜外野＞

■近藤健介（ソフトバンク）／泉谷メッツ（軟式）／★千葉ロッテマリーンズジュニア（2005)／修徳中（軟式）

■周東佑京（ソフトバンク）／藪塚リトルファイターズ（軟式）／ー／太田ボーイズ

■森下翔太（阪神）／野庭日限フェニックス（軟式）／ー／戸塚リトルシニア

■鈴木誠也（カブス）／荒川リトル（硬式）／ー／荒川リトルシニア

【小学生時代の所属内訳】

・軟式：25人（86.2%）

・リトル：３人（10.3%）

・ソフトボール：１人（3.5%）

【12球団ジュニア出身割合】

・４人／29人中（13.8％）

【中学時代の所属内訳】

・シニア：11人（37.9%）

・軟式：８人（27.6%）

・ボーイズ：８人（27.6%）

・ポニー：２人（6.9%）

小中学生時代の所属チームを見て、皆さんの近くのチーム、知っているチームはありましたか？

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）、「侍ジャパン」の初戦は3月6日（金）、チャイニーズ・タイペイ戦です。