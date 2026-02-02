













福岡ソフトバンクホークスの近藤健介外野手が1月29日、自身のインスタグラムを更新。今季からMLBのシカゴ・ホワイトソックスでプレーする村上宗隆内野手と共に練習を行ったことを明かした。







近藤は投稿に、「宗と一緒に練習して、ご飯に行ってきました！メジャーでの活躍が楽しみです」と記し、食事の際に撮影された2ショット、練習中の様子を映した写真を共有。



今年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に、近藤は村上とともに日本代表として参加する。「その前に、WBC連覇できるよう頑張ろう」とコメントを締め、お互いのWBC出場を祝ったデザートプレートも映し出された。



昨季の近藤は様々な故障に見舞われ、シーズン出場が75試合にとどまった。それでも打率.301、10本塁打、41打点、出塁率.410、OPS.903を記録。











また、"投高打低"の日本プロ野球界において、ソフトバンクに移籍した2023年以降3年連続「3割＋2桁本塁打」も達成した。



前回2023年の第5回WBCに続いての、史上最年少"三冠王"村上との共演となる。日本が誇る最強左打者2人の活躍が、大会連覇の鍵となることは間違いないだろう。

























【投稿】祝福のデザートプレートも！近藤・村上の2ショットがこちら

近藤 健介(@kensuke89kondoh)のInstagramより















