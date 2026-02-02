今週の12星座占い「水瓶座（みずがめ座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月2日（月）～2月8日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月2日（月）～2月8日（日）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、夢や目標に対して方向性が見つかるタイミング。悩みなども吹っ切れて、今できることを頑張ろうと思えるようです。何か叶えたいものがあるなら、恐れず声に出してみると良いでしょう。恋愛面は、恋する意欲が湧くとき。ちょっと高望みをしてみるのも良いでしょう。相手と対等に向き合うために、自分磨きをおこなうと◎１対１のコミュニケーションを取ると対人関係もうまくいきやすくなるようです。そのときの場所も、リラックスできる音楽が流れてるなど雰囲気を大切にしてみて。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。