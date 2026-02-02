ディップ株式会社は、「2026 World Baseball Classic(R) Tokyo Pool Presented by dip」のメインスポンサーとして、2026年2月2日より、日本戦を現地で応援できる観戦チケットプレゼントキャンペーンを開始した。本大会は、2026年3月5日から10日まで東京ドームで開催される。

同社は「夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となる」という企業理念のもと、人材サービスおよびDXサービスを通じて、誰もが働く喜びを感じられる社会の実現を目指している。今回のキャンペーンでは、日頃からサービスを利用するユーザーへの感謝を込めるとともに、「はたらく」という視点から大会を盛り上げる取り組みを展開する。

観戦チケットプレゼントキャンペーンは、「バイトル」および「スポットバイトル」のアプリ利用者を対象に実施され、日本戦4試合の観戦チケットを抽選で80名に進呈する。応募期間は2月2日から2月16日までで、特設ページにて申し込みを受け付ける。

また、大会期間中の会場運営を支えるアルバイト募集も実施する。試合運営を担うイベントスタッフに加え、フィールドと同じ目線で観戦できるエキサイトシートの案内スタッフを、「バイトル」限定で募集。募集開始は2月6日を予定しており、定員に達し次第終了となる。募集情報は「バイトル」内の特設ページで順次公開される。

さらに大会期間中は、試合運営の舞台裏に迫るコンテンツも展開する。ビールの売り子や野球バット職人、野球解説者、野球審判といった、普段は目にすることのない仕事に密着し、「好き」を仕事にしながら大会を支える人々の姿を紹介する。これらの映像コンテンツは、dip公式YouTubeチャンネル「しごとリアル」にて順次公開される予定だ。

ディップは本大会を通じて、野球の魅力とともに、働くことのやりがいや多様なキャリアの在り方を発信し、スポーツと「はたらく」をつなぐ新たな価値の創出を目指すとしている。

