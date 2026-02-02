大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはカイル・タッカー外野手を獲得したことで、課題を克服したと見られている。しかし、今オフは二塁手をより強化するための補強として、セントルイス・カージナルスのブレンダン・ドノバン内野手を狙うかもしれない。米メディア『ヘビー』のオースティン・ボイド記者が言及した。

ドジャースにはトレード要員となる外野手の候補が多く、プロスペクトのザイア・ホープ外野手を放出し、ドノバンを獲得する案が提案された。

ドジャースの二塁手では、トミー・エドマン内野手、キム・ヘソン内野手、ミゲル・ロハス内野手、アレックス・フリーランド内野手といった選択肢はあっても、絶対的な正解がいない。ワールドシリーズ3連覇を目指すなら、ドノバンは魅力的だろう。

しかし、ドノバン獲得の噂には反対の声もある。ドノバンを獲得するために有望株を放出した場合、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手が放出となった際に提示できる選択肢が少なくなるからだ。

大谷翔平選手らとローテーションを組む噂が取り沙汰されているスクバルについてボイド氏は「有望株の放出は、彼のトレードを妨げる要因となり得る。ドジャースは現在、才能に溢れすぎている」と言及した。

