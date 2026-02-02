今週の12星座占い「射手座（いて座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月2日（月）～2月8日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月2日（月）～2月8日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、交友関係で楽しいことがありそう。久し振りに会う友人が、良い意味で変わっていなくてホッとするかも。再び交流が始まるようなので、あなた自身もイキイキしてくるようです。恋愛面は、恋の選択肢が増えるとき。悩むかもしれませんが、最後は直感に従うと◎ 好きな香りを身に着けると、さらに恋愛運アップ。現状に集中しすぎると、パンクしてしまう可能性アリ。今は休息やリラックスをすることを心がけると◎ 自分の可能性を広げるために、いろんなところに出かけてみましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。