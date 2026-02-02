「AIは効率化の道具」そんな常識、もう古いのかもしれません。株式会社FEIDIASは、VC未介入で2億円超という異例の資金調達を実現し、AIに「魂」を吹き込む挑戦を始めました。なぜこれほど共感が集まったのか？この記事では、FEIDIASが目指す「人の心が動く体験」を創るAIの秘密と、クリエイティブ産業に起こす変革の全貌を深掘りします。

AIに「感動」を宿す。FEIDIAS、異例の2億円超資金調達で描く未来とは？

AI技術の進化が目覚ましい昨今、「効率化」という言葉を耳にしない日はないかもしれません。しかし、もしAIが単なる効率化の道具ではなく、私たちの心を深く揺さぶる「感動」を生み出す存在になったとしたら？

今回ご紹介するのは、まさにその未来を切り拓こうとしている企業、株式会社FEIDIAS（フェイディアス）の挑戦です。彼らはこの度、エンジェルラウンドで異例の2億円を超える資金調達を達成しました。しかも、ベンチャーキャピタル（VC）等のファンドを介さない、国内のファミリーオフィスを中心とした投資家からの支援という点が、私が特に注目したポイントです。

なぜ共感が集まったのか？FEIDIASが目指す「AI×クリエイティブ」の最前線

FEIDIASとは？時代の潮流を読む先見性

2022年に設立されたFEIDIASは、代表取締役CEOの鹿野 智裕氏を中心に、「AI×クリエイティブ」の最前線を走る企業です。彼らが目指すのは、AI技術とクリエイティブの力を融合させ、企業の表現領域やコミュニケーションを変革すること。単に新しいシステムを開発するだけでなく、「人の心が動く体験」を社会に実装し、これまでの社会課題を解決する新たなスタンダードを築こうとしています。

現代社会では、AIが生成するコンテンツが増える一方で、「人間味がない」「感情に響かない」といった声も聞かれますよね。FEIDIASは、この課題に対し、「確かなプロデュース力と技術、そして感性」を武器に、AI活用のルールを書き換えようとしているのです。

「共感」が呼んだ2億円超の資金：異例の資金調達の背景

通常、シード/アーリー期のスタートアップの資金調達では、ベンチャーキャピタルが大きな役割を担うことが多いです。しかしFEIDIASの場合、VCを介さず、各業界を牽引するビジネスリーダーたちから直接、2億円を超える資金が集まりました。これはまさに、彼らの掲げる「AIとクリエイティブの融合による産業構造の変革」という壮大なビジョン、そして経営陣のポテンシャルへの深い「共感」と「期待」の表れと言えるでしょう。

鹿野CEOは、この資金を「単なる投資枠を超え、各界の第一線で活躍するビジネスリーダーたちからの『FEIDIASなら、テクノロジーで人の心を動かすことができる』という、私たちに対する信頼と期待の証」だと語っています。お金だけでなく、志を共にする強力なパートナーを得たことが、彼らの挑戦にどれほど大きな力となるか、想像に難くありません。

魂を吹き込むAI技術：FEIDIASの三位一体の「武器」

FEIDIASが他社と一線を画すのは、その独自の強み、すなわち「プロデュース力」「技術力」「感性」が三位一体となっている点です。彼らは、単なるシステム開発会社ではありません。

感性を宿す技術力：特許出願中「NEUVOX」の秘密

注目すべきは、特許出願中の対話技術「NEUVOX」です。これは、AIに人間らしい「間（ま）」や「感情」を実装するというもの。ただ正確に情報を伝えるだけでなく、相手の感情に寄り添い、自然なコミュニケーションを可能にする技術。まるで人間と話しているかのような温かさをAIが持つ日が来るかもしれませんね。

心を動かすクリエイティブ：効率化の先にある感動体験

生成AIは効率化のツールとして語られがちですが、FEIDIASはそれを「見る人の感情を揺さぶる映像・体験」の制作に活用しています。効率化の先に、より豊かな表現と感動体験を生み出す。これこそが、AI時代におけるクリエイティブの新しい価値ではないでしょうか。

社会を変えるプロデュース力：AIを「社会インフラ」へ

どんなに素晴らしい技術も、社会に実装されなければただの「実験室の産物」です。FEIDIASは、異業種の大手企業との共創を通じて、その技術を「使える社会インフラ」へと昇華させる力を持っています。AIを単なる道具で終わらせず、社会をより良くする具体的なソリューションへと導く。この実践力が、彼らの大きな強みです。

未来への投資：資金の使途と広がる展望

今回集まった大切な資金は、FEIDIASが描く壮大な未来を実現するために、以下の領域へ集中的に投資されるとのこと。

エンジニア、クリエイター、BizDev（事業開発）など、領域を横断して「新しい価値」を創造できるトップタレントを積極的に採用。人の感性に響く独自のAIモデルやソリューション開発への投資を加速。大手企業との共創プロジェクトをさらに推進し、技術の社会実装を加速。

これらの投資を通じて、FEIDIASはAIとクリエイティブの力で社会にゲームチェンジを起こす「事業創造ファーム」としての体制を盤石なものにしていくでしょう。

FEIDIASが描く、AIと感動が共存する未来

鹿野CEOは、「AIの進化は目覚ましいですが、私たちはそれを単なる効率化の道具で終わらせたくありません。技術にクリエイティブという『魂』を吹き込み、人の心を動かす体験を作ることこそが、FEIDIASの使命です」と熱く語ります。

そして、「FEIDIASは今、ここからが本当のスタートです。私たちと一緒に、常識を覆す挑戦を楽しめる仲間を待っています」と、未来を共に創る仲間へのメッセージを送っています。この言葉からは、単なるビジネスの成功だけでなく、AIと人が共存し、感動が生まれる豊かな社会を本気で実現しようとする強い意志が感じられますね。

あなたも変革の担い手に？仲間を募集しています！

もしあなたが「AI×クリエイティブ」で世界を変える挑戦に興味があるなら、FEIDIASは今、まさにあなたの力を求めています。事業拡大に伴い、全方位で採用を強化しているとのこと。

AIエンジニア / クリエイティブディレクター / ビジネスプロデューサー / マーケティングディレクター

新しい時代の扉を開くFEIDIASの挑戦に、あなたも加わってみませんか？彼らが描く「感動が生まれる未来」が、今から本当に楽しみです。

株式会社FEIDIASについて

項目 詳細 会社名 株式会社FEIDIAS 代表者 代表取締役CEO 鹿野 智裕 所在地 東京都港区東麻布1-9-11 GROWTH BY IOQ 1302 設立 2022年

本件に関するお問い合わせ

株式会社FEIDIAS 広報担当

Email：press@feidias.jp

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。