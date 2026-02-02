大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季、トロント・ブルージェイズを下してワールドシリーズ（WS）連覇を果たした。同年が現役ラストイヤーだったクレイトン・カーショー投手にとっては“有終の美”となったが、本人は今も万感の思いに浸っているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「カーショーはWSでの驚異的な勝利に貢献し、輝かしいキャリアを締めくくった。彼はプレーオフ中に2回ブルペン登板を果たし、WS第3戦では延長12回に満塁のピンチを切り抜ける活躍を見せた。それ以降は登板しなかったが、WS第7戦ではウォーミングアップを行っており、山本由伸投手が（延長11回に）ダブルプレーを誘わなければマウンドに上がっていただろう」と言及。

続けて、「プレーオフのハイライトをいくつか見返していると、まるでおとぎ話のようだ。こんな形で締めくくることができたなんて。これ以上望むものは本当にない。ただただ、全てに感謝している。素晴らしい活躍で本当に良かった。もう二度とボールを投げなくて済むなんて、本当に心が安らぐ」という本人のコメントを伝えている。

なお、同投手は3月に予定されるWBCに参加予定で、「二度とボールを投げなくて済む」とはいかなくなる可能性もあるが、同大会もいい形で終えることはできるだろうか。

