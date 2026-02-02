大学生の頃に“かなり年上の方”と交際「その女性に…」　現在のモテスタンスの原点となった恋愛

2月11日(22:00〜)にスタートするABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』に参加する飲食店経営者のユウキ(田中ゆうき/29歳)が、“モテの極意”やモテの原点となった忘れられない恋愛などを語った。

一番印象的だった過去の恋愛

“恋愛エンターテイナー”の異名を持つ飲食店経営者のユウキは、“モテるためのコツ”を問われると、「『気遣い、心遣い、言葉遣い』は女性にはしっかりしないとやっぱりいつかボロが出ちゃうので」と回答。続けて、 「女性は自分より格下だと判断した相手に対しては尊敬の念を抱かなくなると思っていて。恋愛に発展させるためにも、地頭の良さを見せていくことは大事だと思っています」と明かした。

これまでの人生で“一番印象的だった過去の恋愛”については、「大学生の頃に、かなり年上の方とお付き合いしたことがあって。その女性に当時美味しい高級なご飯屋さんだったりとか、旅行にもたくさん連れていっていただいて。その先々で、食事のマナーやタクシーのスマートな呼び方とか、素敵な大人の振る舞いをいろいろと教えてもらいましたね」と現在のモテスタンスの原点となった恋愛を回想。

さらに、「僕がやってきてもらったことを、今度は恩返しとして僕が年下の女の子に教えてあげたいなって思えたり。本当に誰と付き合うか、良い恋愛をしてきたかで、恋愛の上達度やモテ度は左右されると思いますね」と語った。

最後に、番組の見どころについて、「番組に参加している間は携帯電話は没収されていたんですけど、その分人間関係が濃くなるので、今までの人生で僕の喜怒哀楽が一番激しく出た気がしています。脱落シーンもちょっと心が追いついていかなくて、涙が出ちゃったりとか。気付いたら涙ポロポロ流して、いつの間にかしっかり人間ドラマしてましたね。人と人との繋がりを今後も大事にしようと思える良い経験になりました」と締めくくった。

【編集部MEMO】
『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルが壮大なスケールで繰り広げられる。スタジオMCには、せいや(霜降り明星)、YOU、菊池風磨 (timelesz)、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。

