元アイドル女性、高校1年生で体重75kgに　当時の食生活にスタジオ騒然　さらに高校3年生で脂肪肝が発覚

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#104が、1日に配信された。

わずか3カ月で20kg増量

番組では今回、人気企画「私アレで激変しました! 衝撃ビフォーアフター大公開SP第3弾」と題し、整形、ダイエット、メイクなどでイケメンや美女に大変身を遂げた「激変さん」を紹介する好評企画の第3弾が行われた。

スタジオには、秋元康氏プロデュースのアイドルグループ・ラストアイドル出身のじゅりあさんが顔を隠した状態で登場。グループ加入時の中学2年生の頃は標準体型だったが、中学3年生でアイドルを卒業すると、それまで食べ物を節制していたストレスが爆発。わずか3カ月で20kgも太ってしまったという。

当時の食生活は、朝8時から夜22時までの間に、ご飯2合、カップラーメン、唐揚げ20個、アイス2個などのハイカロリーな食事を1日6回も摂取。中でも二郎系ラーメンの大盛りに激ハマりしており、1kgの麺に肉あぶら、マヨネーズ、粉チーズ、生卵をトッピング。「当時は通いすぎて、二郎が第2の家だった」と語り、スタジオを驚かせた。

ダイエット留学を決意

その結果、高校1年生で体重は75kgに。太ったことで「誰にも会いたくない、見られたくない」と2年間の引きこもり生活を送る。さらに高校3年生の時には脂肪肝が発覚。「このままではだめだ」と一念発起し、セブ島へのダイエット留学を決意した。

セブ島を選んだ理由について、「これ以上家族に迷惑をかけたくなかったので、アイドル時代に稼いだお金で、1人でチャレンジしてみたかった」「もし痩せられなかったらセブ島に永住する覚悟だった」と当時の胸の内を明かした。

【編集部MEMO】

2月8日の『ななにー 地下ABEMA』#105は、「波瀾万丈! シンママ&シンパパ大集合! 壮絶な過去&リアルな今を激白SP」と題し、5名のシングルファザー、シングルマザーが登場。高校2年生で妊娠し「父親が激怒した」「相手の浮気が発覚した」と語るれおんさんや、15歳で妊娠し「出産時にはもう旦那がいなくて…」と壮絶な過去を明かすかのんさんが登場する。さらにかのんさんの母親もスタジオに登場。果たして娘の妊娠を知った当時の心境とは。