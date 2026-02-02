マツダの体感施設「MAZDA TRANS AOYAMA」で1周年記念企画を実施｜限定の「ロータリーケーキ」も！

マツダ株式会社が東京・南青山で展開する体感施設「MAZDA TRANS AOYAMA」が、2026年2月6日に開設1周年を迎える。それを記念し、2月6日（金）から2月28日（土）までの期間、アニバーサリー企画が実施される。

【画像】1周年記念企画としてコンセプトカー展示や新カフェメニューなどが用意された「MAZDA TRANS AOYAMA」（写真3点）

MAZDA TRANS AOYAMAは、「Find Your Ideal」をコンセプトに、2025年2月6日にオープンした施設だ。カフェ、試乗体験、展示車といった複数の要素を通じて、マツダの企業理念や価値観を五感で体感できる場として設計されている。訪れた人が気持ちを前向きにスイッチできる場所であることを目指し、開設からこれまでに10万人以上が来場してきた。

1周年を迎える今回の企画では、「走りたい。を、つくりたい。」というブランドコミュニケーションにちなんだ体験型コンテンツが用意される。会場には、JAPAN MOBILITY SHOW 2025で注目を集めたコンセプトカー「MAZDA VISION X-COMPACT」を展示。来場者は、自身の”走りたい”という想いをメッセージボードに書き込み、その想いとともに車両を背景に撮影する特別な体験に参加できる。

撮影はチェキで行われ、写真はその場でプレゼントされる。実施日は2月7日（土）・8日（日）、2月14日（土）・15日（日）の計4日間を予定。なお、撮影には数に限りがあり、参加は1人1回までとなる。

カフェでは、開設1周年を記念した限定メニューも登場。ロータリーエンジンの形をモチーフにした「ロータリーケーキ ～チョコレート×ストロベリー～」は、濃厚なチョコレートムースをベースに、八天堂のカスタードクリームと旬のいちごを組み合わせた一品だ。価格は990円（税込）で、販売期間は2月6日（金）から3月下旬までを予定している。なお、数量限定のため、内容変更や販売終了、販売期間の延長となる場合もある。

試乗体験では、1周年を記念した新たな試乗コースが設定される。冬の澄んだ空気の中、東京駅周辺を走行するルートで、都市の風景とともにマツダの走りを体感できる内容だ。実施期間は2月7日（土）から2月28日（土）までとなる。

試乗車には、オープンスポーツカーならではの爽快なドライブが楽しめるMAZDA ROADSTERおよびMAZDA ROADSTER RF、そして大きなサンルーフによる開放感が特徴のMAZDA CX-80が用意される。試乗は事前予約制で、予約枠には限りがある。また、運転に不安がある人向けに、スタッフが運転する同乗試乗も用意されている。詳細は公式予約サイトにて確認いただきたい。

展示、カフェ、試乗といった要素を通じて、日常の延長線上でマツダに触れられるMAZDA TRANS AOYAMA。その1周年を記念した今回の企画は、これまで訪れたことのある人にとっても、初めてマツダに触れる人にとっても、この場所ならではの体験を味わえる機会となりそうだ。

MAZDA TRANS AOYAMA

所在地: 東京都港区南青山5丁目6-19

営業時間: 午前8時30分～午後6時30分 (午前8時30分～午前10時00分 1Fカフェのみ営業)

https://www.mazda.co.jp/experience/mazda_trans_aoyama/