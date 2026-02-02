セリエA第23節が1日に行われ、パルマ・カルチョとユヴェントスが対戦した。

パルマ・カルチョは、前節までに勝ち点「23」を積み上げ、降格圏の18位フィオレンティーナと勝ち点「6」差の15位につけている。とはいえ、リーグ戦ではここ3試合勝利から遠ざかっており、そろそろ白星がほしいところだった。

対するユヴェントスは、前節までに勝ち点「42」を獲得。来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場権確保へこの試合も勝利し、上位に食らいつういいくことはできるか。

試合は15分、ユヴェントスが先にリードを奪った。左CKという場面でキッカーのフランシスコ・コンセイソンが蹴ったボールにグレイソン・ブレーメルが頭で叩き込んだ。

さらにユヴェントスは37分、ジョナサン・デイヴィッドがマヌエル・ロカテッリからのパスを落とすと、ピエール・カルルがドリブルでボール持ち運んで右サイドからクロス。これをウェストン・マッケニーがボレーでゴールに叩き込み、ユヴェントスが前半のうちにリードを2点に広げた。

2点のビハインドを背負って後半に臨んだパルマは、51分にアレッサンドロ・チルカーティがボックス内でクロスを通すと、これがアンドレア・カンビアーゾのオウンゴールを誘い、1点を返した。

しかし、わずか3分後、ユヴェントスは離れた位置からデザインされたFKからマッケニーがヘディングシュート。これはクロスバーに直撃したが、跳ね返りをJ・デイヴィッドが頭でつなぐと、最後はブレーメルが押し込んで点を奪い返した。

攻撃の手を緩めないユヴェントスは64分、F・コンセイソンが右サイドからカットインして左足でシュートを放つ。パルマのGKエドアルド・コルヴィは

手を伸ばして阻んだが、こぼれ球をJ・デイヴィッドが流し込み、ユヴェントスが加点する。

試合はこのまま終了し、ユヴェントスが5－1でパルマに大勝。リーグ戦連勝を達成したほか、暫定ながらリーグ4位に浮上した。

パルマ・カルチョは次節、8日にアウェイでボローニャと対戦。ユヴェントスはこの後、5日に行われるコッパ・イタリア準々決勝でアウェイにてアタランタと対戦する。

【スコア】

パルマ・カルチョ 1－4 ユヴェントス

【得点者】

0－1 15分 グレイソン・ブレーメル（ユヴェントス）

0－2 37分 ウェストン・マッケニー（ユヴェントス）

1－2 51分 オウンゴール（パルマ・カルチョ）

1－3 54分 グレイソン・ブレーメル（ユヴェントス）

1－4 64分 ジョナサン・デイヴィッド（ユヴェントス）