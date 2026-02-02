フジテレビ系では、ひとり芸No.1決定戦『R-1グランプリ2026』(3月21日18:30～)の直後に、今年も『ENGEIグランドスラム』(21:00～)を生放送する。

『R-1グランプリ2026』は、2002年より開催している史上最大の“ピン芸日本一決定戦”。昨年はR-1史上最短となる芸歴3年目(当時)の友田オレが優勝し、経験ある芸人と勢いのある若手の対比が注目を集めた。

今大会には、史上最多の6171人がエントリー。“とにかく面白いピン芸”というたった１つの審査基準のもと、24代目王者の称号と優勝賞金500万円をかけ、若手からベテランまでが、しのぎを削っている。2月15日に行われる準決勝で決勝進出者全9人が選出される。

『R-1グランプリ』と4回目のコラボとなる『ENGEIグランドスラム』は、人気と実力を兼ね備えたスター芸人はもちろん、近年のお笑い賞レースをにぎわせたチャンピオンやファイナリスト、ネクストブレイク間違いなしの新世代芸人まで、注目の顔ぶれがスタジオに集結。MCは、ナインティナイン(岡村隆史、矢部浩之)と松岡茉優が務める。

『R-1』から『ENGEI』まで4時間40分の生放送中、さまざまなコラボ企画を実施する予定だ。