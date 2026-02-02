日本テレビ系バラエティ番組『timeleszファミリア』(毎週月曜24:29～)では、timeleszの8人が集結し、おバカな挑戦に挑む「タイムレスハウス」を、きょう2日に放送。猪俣周杜が冠番組で一緒になったバッテリィズ・エースと相方の寺家、そして、令和ロマン・松井ケムリがゲストで登場する。

今回、2人1組の5球団に分かれてゲームを開催。その名も「サブウェイドラフト2026」だ。具材をカスタマイズしてサンドイッチを作れることで人気のサブウェイをテーマに、理想の具材を組み合わせて、どのチームが、最強のサブウェイを作り上げることができるのかを競う。

15種類の豪華食材たちがテーブルを埋め尽くし、これらをプロ野球さながらの「ドラフト形式」で奪い合う。しかし、選択が被った場合はプロ野球同様、抽選を実施するルールだ。

誰もが「まずは肉でしょう」と息を呑む中、それぞれの思惑が交錯。ここで驚きの行動に出たのが、佐藤勝利と橋本将生のチーム。本能むき出しのスタイルで勝負に出るも、ミスをしてしまいピンチをまねく。対して、知略を巡らせる菊池・ケムリの「慶應コンビ」は、確実に戦力を補強しようとある具材に狙いを定める。

猪俣・エースの天然コンビは我が道を行くチョイスを続けるも、その策が的中。最年長の寺西×最年少の篠塚の「てらしの」コンビは、一発逆転である勝負にかける。松島と原の「ちゃぼそう」チームは意外な具材を選び、周囲を驚かせる。

具材が重複すれば、非情な「抽選」が発生。当たりを引けば歓喜の声が上がり、外せばその具材獲得権を失うという特別ルールが、timeleszとゲストたちを追い詰める

