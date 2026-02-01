大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、カイル・タッカー外野手を4年2億4000万ドルで獲得した。同選手は一部の間で「野球が好きではない」などと噂されているが、本人はこうした声を特に気にしてはいないようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「ドジャースフロントは、タッカーがワールドシリーズ（WS）3連覇の可能性を大きく変える存在になるとみている。デーブ・ロバーツ監督も同様に彼を高く評価しており、リーグMVP候補になり得るとも考えているという。一方、組織外では、彼のゲームに対する情熱と原動力に疑問を抱く人々もいる」と言及。

続けて、「29歳の彼は外部の雑音に動じない。自信に満ちた態度とチームメイトからの信頼が彼を支えている」としつつ、「あまり深く考えてはいない。フィールドで何をしようとしているのか、クラブハウスに何をもたらすのかは分かっている。どんな気分であれ、どんな状況であれ、ベストを尽くすようにしている。とにかく試合に出て、勝つことだけを目指している」という本人のコメントを伝えている。

相応のコストを払っているだけに、ドジャースとしては活躍を見せてもらわないと困る面もあるが、タッカーは結果を残して外野を黙らせることができるだろうか。

