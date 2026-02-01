大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手らを補強したが、まだ獲得が続くかもしれない。そこで注目されているのが、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手だ。米メディア『ニュースウィーク』のバレンティナ・マルティネス記者が言及した。

スクバルを巡っては、ニューヨーク・ヤンキースやニューヨーク・メッツが問い合わせをしていた球団だとみられている。しかし、両球団とも要求額が高すぎると感じているのが実情だ。

現時点では、スクバルが開幕をタイガースで迎える可能性が高い。ところが、それは決着を意味せず、トレード期限である8月に向けてドジャースが動く余地が十分に残されている。

鍵を握るのは、ドジャース先発陣の状態だ。大谷翔平選手や山本由伸投手、ブレイク・スネル投手らを擁するドジャースだが、近年は相次ぐ故障に悩まされている。

注目されるスクバルの動向についてマルティネス氏は「ドジャースはリーグでも数少ない大型トレードを成立させるだけの資本を持つチームの1つであり、先発陣の状態がスクバル獲得の可能性を左右する決定的要因となるだろう」と言及した。

