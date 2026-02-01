前回大会で打線の中核を担い、国際舞台でも勝負強さを証明した強打者。直近シーズンは故障で出場が限られたが、状態が整えば不可欠な戦力となり、打線強化の観点から最後の1枠候補になり得る。［1/6ページ］

打線強化の切り札

吉田正尚（ボストン・レッドソックス）

・投打：右投左打

・身長／体重：173cm／85kg

・生年月日：1993年7月15日（32歳）

・経歴：敦賀気比高 – 青山学院大

・ドラフト：2015年ドラフト1位（オリックス）

・2025年成績：55試合出場、打率.266（188打数50安打）、4本塁打、26打点、3盗塁

前回大会では持ち前の打棒を遺憾なく発揮し、世界一に大きく貢献した吉田正尚。しかし、発表されたメンバー29人の中には名前がない状況だ。

2015年ドラフト1位でオリックス・バファローズに入団。ルーキーイヤーから2桁本塁打を記録すると、プロ3年目の2018年からはチームの中心打者として君臨。

2020年には初の首位打者（.350）に輝くと、翌2021年は110試合出場で打率.339、21本塁打、72打点、出塁率.429をマーク。打撃2冠（打率・出塁率）に輝いた。

近年は侍ジャパンでも欠かせない存在となった吉田。特に2023年に行われた第5回WBCではクリーンアップの一角を担い、5試合出場で打率.409（22打数9安打）、2本塁打、13打点をマーク。世界一の原動力となった。

2023年シーズンからはMLBのボストン・レッドソックスでプレーし、移籍初年度から2年続けて及第点の数字をマーク。

しかし2025年シーズンは、故障で大きく出遅れ、55試合出場、打率.266、4本塁打、26打点の数字に終わった。

今大会でも強力打線の一角として期待されていたが、いまだ侍ジャパンメンバーには名を連ねていない。最後の1枠の有力候補だが、もし出場できないとなれば、チームにとって痛手となるだろう。

