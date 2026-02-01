エールディヴィジ第21節が1日に行われ、エクセルシオールとアヤックスが対戦した。

アヤックスは20試合が消化したリーグ戦で勝ち点「37」を獲得し、暫定4位に位置している。UEFAチャンピオンズリーグ（CL）ではリーグフェーズ敗退が決まり、これからは来シーズンのCL出場権を得ることが目下の目標となる。

冬に加入した日本代表DF冨安健洋は、前節に続きベンチ入りを果たした一方で、同DF板倉滉はコンディション不良により1月28日に行われたCLオリンピアコス戦から2試合続けてスカッド外となっている。

アヤックスがペースを掴み始めると試合が動いたのは21分、細かいパスでエクセルシオールDF陣を崩し切り、最後はミカ・ゴッツがネットを揺らした。さらに40分、敵陣でボール奪取すると、素早くエリア内のカスパー・ドルベリまでつなぐ。ドルベリはゴッツにお膳立てのパスを送ると、ゴッツは豪快にシュートを決め切り、前半で2点のリードを奪う。

エクセルシオールは迎えた74分に1点を返すことに成功。左からのクロスにミリアーノ・ジョナサンズが頭で合わせ、スコアを1－2とする。攻勢を強めるエクセルシオールは79分、再び左サイドを打開すると、アルテュール・ザグルがニア上にシュートを突き刺し、試合を振り出しに戻す。

するとアヤックスは、80分に冨安の投入を決断。ジョルシー・モキオに代わりピッチに立ち、左サイドバック（SB）として出場する。後半ペースが落ちたアヤックスはなかなか攻めに転じることができず、このまま試合は2－2で終了した。

アヤックスは次戦、8日に毎熊晟矢と市原吏音が所属するAZと対戦する。

【スコア】

エクセルシオール 2－2 アヤックス

【得点者】

0－1 21分 ミカ・ゴッツ（アヤックス）

0－2 40分 ミカ・ゴッツ（アヤックス）

1－2 74分 ミリアーノ・ジョナサンズ（エクセルシオール）

2－2 79分 アルテュール・ザグル（エクセルシオール）

【動画】冨安が2024年10月以来の待望の復帰！



