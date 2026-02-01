大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、カイル・タッカー外野手とエドウィン・ディアス投手を獲得したことで、再び球界を騒然とさせた。サラリーキャップの導入を求める声が強まる中、マックス・マンシー内野手が反論している。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジャクソン・ストーン記者が報じた。

近年、大谷翔平選手などのスター選手を次々と獲得するドジャースの姿勢は、MLBにサラリーキャップ導入を求める声を一気に高めた。2027年に現行の労使協定が期限を迎えることもあり、ロックアウトが起きるのではないかという憶測まで飛び交っている。

しかし、昨季のワールドシリーズでも、ドジャースは決して楽な道を歩んだわけではない。トロント・ブルージェイズに3勝2敗と追い込まれながら、最終第7戦を延長戦の末に制して逆転優勝を果たした。

それでも他球団ファンからは「金で優勝を買っているだけだ」という批判が止まらず、2020年以降3度目の世界一も、素直には評価されていない。

この批判に対してマンシーは「労働争議は起こるはずだった。実際に起きるかはわからない。私たちが火に油を注いでいるわけじゃない。もし起きても、それは元々起こる運命だったということだ」と言及した。

