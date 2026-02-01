リヴァプールはサンダーランドに所属するオランダDFルチャレル・ヘールトライダの獲得に関心を示しているようだ。1日、イギリスメディア『ジ・アスレティック』など複数メディアが報じている。

リヴァプールは現在、DFラインではU－19イタリア代表DFジョヴァンニ・レオーニ、北アイルランド代表DFコナー・ブラッドリー、オランダDFジェレミー・フリンポン、イングランド代表DFジョー・ゴメスが戦線を離脱中。1月31日に行われたニューカッスル戦では右サイドバック（SB）にハンガリー代表MFドミニク・ソボスライが起用され、苦しい台所事情が続いている。

スロット監督は4－1で勝利を収めたニューカッスル戦後、「我々はチームを弱体化させたいわけではなく、強化しようとしている。残り48時間から72時間の移籍市場がどうなるか見てみよう」と語っており、今冬の移籍市場での補強を示唆していた。

そんななか『ジ・アスレティック』は「リヴァプールがヘールトライダのローンでの獲得を検討中」と報道。右SBやCB、守備的MFでもプレー可能なオランダ代表選手に関心を寄せているようだが、ヘールトライダはライプツィヒからサンダーランドへレンタル移籍している状況のため、リヴァプールは両クラブと合意する必要がある。

また、ドイツメディア『スカイ』は「リヴァプールとヘールトライダはすでに合意に至っている」とし、ライプツィヒは2029年までの契約を認めるとも伝えており、交渉の行方はサンダーランドの決断次第とも言える状況となっている。

現在25歳のヘールトライダは、フェイエノールトの下部組織出身で2017年にトップチームデビューを果たし、2021年から2024年にかけてはアルネ・スロット監督とともにしている。2024年夏にライプツィヒに完全移籍すると、今シーズンからはサンダーランドに期限付き移籍で加入している。