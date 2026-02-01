大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は昨季、怪我の復帰以降はブルペン陣として過ごすなど、波乱のメジャー1年目を過ごした。ブルペン陣として結果を残しただけに、今季は先発に復帰するのか、引き続きブルペン投手として登板するのかに注目が集まっている。米メディア『ヘビー』のエドゥアルド・ラゾ記者が言及した。

ドジャースのブランドン・ゴームズGMは、佐々木の来季起用法について「先発で間違いない。状態は素晴らしい。ブルペンでは球速も出ているし、カッターとツーシームの改良にも取り組んでいる。速球とスプリットだけでも支配できるが、球種が整えば、打者が3巡目に入る頃には本当に手がつけられなくなる」と明かした。

一方で、デーブ・ロバーツ監督は「佐々木は3つ目の球種を開発する必要がある。それは左に曲がる球種でなければならないだろう」と、先発復帰について厳しい評価を下している。

すでに大谷翔平選手や山本由伸投手など、豪華な先発ローテーションを擁するドジャースなだけに、佐々木には進化が求められているのだ。

注目される佐々木の今季の起用法についてラゾ氏は「彼はメジャー2年目に集中するため、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の出場を見送った。2025年の厳しいシーズンを経て、この休養期間は、彼の投球の幅を広げるために重要な期間となるだろう」と言及した。

