[sp_ad]

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ニューヨーク・ヤンキース（1998-2000）以来となるワールドシリーズ（WS）3連覇を目指す。目標達成は一筋縄ではいかないが、デーブ・ロバーツ監督は自信をにじませているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ロバーツ監督はカリフォルニアポストのジャック・ハリス記者に対し 、チームが球団史上10度目の優勝を目指す中、プレッシャーから逃げるつもりはなく、むしろそれを歓迎していると語った」としつつ、「3連覇できるチームになるというモチベーションを維持するのは、（選手たち）、私、そしてコーチ陣の責任だと思う。選手たちとは十分な信頼関係があるので、私がこういうことを話すと、彼らもそういうことを話す。我々は逃げるつもりはない」という同監督のコメントを紹介。

続けて、「怪我人を除けば、ドジャースとロバーツ監督が優勝できない理由は一つもない。彼らは再び頂点に立つためのあらゆる手段を備えている。充実した打線、層の厚い先発ローテーション、強化されたブルペン、そして外野守備だ」と記している。

今オフのドジャースはエドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手など実力者の補強に成功しているが、さらに戦力が増したチームは3連覇を勝ち取れるだろうか。

【関連記事】

【了】