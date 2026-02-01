ブレーメンは1日、ホルスト・シュテッフェン監督の解任を発表した。

現在56歳のシュテッフェン監督は、エルヴェルスベルクをレギオナルリーガ（ドイツ4部）から2.ブンデスリーガ（ドイツ2部）に引き上げたことが評価され、今シーズンからオーレ・ヴェルナー前監督の後任として就任した。しかし、ここまで20試合が消化したリーグ戦で勝ち点「19」の獲得に留まり、降格圏とは5ポイント差の15位に低迷している。

1月31日に行われたボルシアMG戦では、後半アディショナルタイムの同点弾でなんとか敗戦は免れたものの、リーグ戦10試合で勝利から遠ざかることになった影響で、シュテッフェン監督の解任が決定。クレメンス・フリッツFMD（フットボール・マネージング・ディレクター）は「難しい決断となりましたが、勝利から遠のいている状況で、ホルストにチームを立て直す力があるとは考えられない」と、解任の理由を説明した。

また、後任選定に動いていることも明らかにしつつ、暫定的にアシスタントコーチを務めるラファエル・ドゥアルテ氏とクリスティアン・グロス氏がチームを率いることを伝えている。

日本代表DF菅原由勢とU－21ドイツ代表GKミオ・バックハウス（長田澪）も所属するブレーメンは、7日にフライブルクとの対戦を控えている。