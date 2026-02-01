チェルシーが、ストラスブールにレンタル移籍中のセネガル代表DFママドゥ・サールの呼び戻しを検討しているようだ。1月31日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

今冬の移籍市場でもセンターバック（CB）の獲得に動いているチェルシーは、レンヌに所属するU－21フランス代表DFジェレミー・ジャケの獲得を狙っており、同選手もチェルシー加入を望んでいることが明らかになっているものの、レンヌが今季途中に手放すことに難色を示し、高額な移籍金を要求しているほか、リヴァプールやバイエルンなども関心を示していることから争奪戦となっており、2月2日の移籍市場閉幕までに取引が成立するか不透明となっている。

ジャケとの契約が成立したとしてもそのまま今季はレンヌでのプレーを続け、加入するのは2026年7月になることも濃厚となっているため、すでにチェルシーはドルトムントにレンタル移籍していたアルゼンチン人DFアーロン・アンセルミーノを1月26日に呼び戻している。

それでも、先月6日にストラスブールから新しくチェルシーの指揮官に就任したリアム・ロシニアー監督は、昨季から主力として起用していたM・サールをチームに加えることを望んでいる模様で、チェルシーはM・サールのレンタル移籍も解除することを検討しているという。

これに伴い、M・サールを呼び戻すために今度はストラスブールで代役が必要となるが、移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏は、代わりに戻ったばかりのアンセルミーノが今季終了までストラスブールにレンタル移籍することで合意したことを伝えている。

そのため、M・サールの去就にも注目が集まるが、今冬の移籍市場の閉幕が迫っているなか、果たしてチェルシーはどのようなCBの布陣で今季後半戦を戦うことになるのだろうか。

現在20歳のM・サールは2024年夏にリヨンからストラスブールに加入し、昨年6月8日にチェルシーに完全移籍となり、2033年6月30日までとなる8年契約を締結。昨夏開催されたFIFAクラブワールドカップ2025で1試合に途中出場し、チェルシーデビューを果たしていたが、2025－26シーズンは再びストラスブールでプレーすることになり、今季はここまで公式戦17試合に出場している。

また、U－17からU－20までは世代別のフランス代表に招集されていたが、昨年11月に父親のパペ・サール氏もプレーしたセネガル代表に初招集されると、先月まで開催されていたアフリカネイションズカップ2025にも招集され、延長戦まで戦った決勝では120分フル出場するなど、3試合に出場して2大会ぶり2度目の大会制覇に貢献していた。