大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、3月に予定されるWBCに複数選手が参加を予定している。ミゲル・ロハス内野手もベネズエラ代表として参戦する見込みだったが、ある問題により辞退を余儀なくされたという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ロハスは保険の問題により、WBCには参加しないことを自身のインスタグラムのストーリーで発表した。同選手は『今日はとても悲しい。祖国を代表して、あの国旗を胸に着けられないのは本当に残念だ。この場合、年齢は単なる数字ではなかった』と綴っている」と言及。

続けて、「36歳のロハスは負傷歴と年齢により保険が拒否された。彼はベネズエラ代表としてWBC出場を辞退すると発表した最初の選手ではなく、今週初めにはホセ・アルテューベ内野手（ヒューストン・アストロズ）の保険も拒否されている」としつつ、「ロハスが打線から外れることで、ベネズエラ代表はリーグ平均の打撃力と驚異的な守備力を持つ、頼りになるユーティリティ内野手を失うことになる」と記している。

ロハスは2023年大会もチーム事情により、大会直前の3月に代表辞退を強いられているだけに、今回の不参加も落胆が大きいようだ。

