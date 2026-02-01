大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、佐々木朗希投手が先発として結果を残すことが期待されている。デーブ・ロバーツ監督はこれについて、球種を増やせるかどうかが成功のカギを握るのではという見解を示しているという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「ロバーツ監督はカリフォルニアポストのディラン・ヘルナンデス記者に対し、佐々木が成功するには投球バリエーションを増やす必要があると語った」としつつ、「私としては、彼には“第3の球種”を身につけてほしいんだ」という同監督のコメントを紹介。

続けて、「佐々木は主に速球（使用率49.9%）とフォーク／スプリット（33.5%）に頼りつつ、スライダー（16.3%）も織り交ぜていた。ただし、スライダーは合計101球しか投げておらず、被安打3、与四球2、OPS.774、wRC+127という数字を記録している。先発としての見通しを明るくするためには、スライダーの質を向上させる、あるいはカーブを取り入れる方向へシフトすることが重要になるだろう。加えて、速球自体もより“質の高い球”にしていく必要がある」と記している。

昨季は10登板、1勝1敗2ホールド、防御率4.46といった数字にとどまった佐々木だが、今季は飛躍を果たすことができるだろうか。

