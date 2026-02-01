ピサは1月31日、アルベルト・ジラルディーノ監督を解任したことを発表した。

経営破綻によるセリエDからの再出発など波乱万丈の歴史を持つピサは、2024－25シーズンのセリエBを23勝7分け8敗、勝ち点「76」の2位で終えて、今季より1990－91シーズン以来、35シーズンぶりにセリエAの舞台を戦っている。昇格に導いたフィリッポ・インザーギ前監督は昨季限りでクラブを離れたことから、今季からはジラルディーノ監督が指揮を執っていた。

そんなピサのセリエA開幕10試合は6分け4敗スタートとなったが、昨年11月7日に行われた第11節のクレモネーゼとの昇格組同士の対決を1－0で制して、待望の初白星を挙げた。なお、ピサにとっては1991年5月に行われたバーリ戦以来、34年ぶり、1万2598日ぶりとなるトップリーグでの勝利となった。

しかし、記念すべき1勝を挙げてから勝ち星を積み重ねることができず、第22節終了時点で1勝11分け10敗、勝ち点「14」で19位に低迷。そして、1月31日に行われた第23節のサッスオーロ戦に1－3で敗れたことで、ピサはジラルディーノ監督を解任することを決断した。

現在43歳のジラルディーノ監督は、現役時代にミランやフィオレンティーナなど、セリエAのクラブを中心に活躍。イタリア代表としても国際Aマッチ通算57試合出場19ゴールを記録し、FIFAワールドカップドイツ2006では優勝を経験した。2018年夏の現役引退後は指導者へ転身し、セリエDのレッツァートでアシスタントコーチとしてキャリアをスタートさせた。

2019年2月に同クラブの監督に就任すると、以降は下部リーグで経験を積んだほか、2022年夏からは古巣ジェノアに帰還し、U－19チームの指揮官を経て、2022－23シーズン途中からはトップチームの監督も務め、2024年11月まで指揮を執った。そして、昨夏にピサと1年間の延長オプションも付随する2027年6月30日までの2年契約を締結していたが、7カ月で同クラブを離れることとなった。