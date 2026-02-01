大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのトミー・エドマン内野手が、ワールドシリーズ制覇後に受けた右足首手術からの回復を続けている。2025年シーズンを通して悩まされてきた故障だけに、球団は復帰時期を急がせるつもりはないようだ。米メディア『ヘビー』のエドゥアルド・ラゾ記者が報じている。

エドマンは昨季、右足首の捻挫で2度にわたり負傷者リスト（IL）入りを経験。特に8月以降は状態が安定せず、球団は休養を挟みながら慎重に起用してきた。

アンドリュー・フリードマン編成本部長はエドマンについて「状態は上向いている。再検査も受けて、すべて良い方向を示している。しかし、それが具体的に何を意味するかは、まだ分からない」と明かした。

本来であれば開幕が近づくにつれて焦りを見せる状況だが、今のドジャースには待つ余裕がある。大谷翔平選手らのスター選手に加え、カイル・タッカー外野手を獲得したことで打線はさらに厚みを増し、エドマンを無理に使う必要はない。

慎重に回復に向けて進んでいるエドマンについて、フリードマン編成本部長は「我々は愚かな近道は選ばないが、かといって無理に抑え込むつもりもない。2月に入れば状況はより明確になる。2月下旬までには、安心して調整期間を確保できるか否かの判断材料が得られるだろう」と言及した。

